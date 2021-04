Le verdict est tombé pour Jamal Murray, c’est les croisés…

C'est terrible. Prévisible au vu des images de la blessure de Jamal Murray la nuit dernière. Mais terrible quand même. Tout le monde craignait le pire et les premiers examens ont confirmé les peurs : comme le rapporte Shams Charania, le meneur de jeu des Denver Nuggets souffre d'une déchirure des ligaments croisés du genou. Sa saison est donc d'ores-et-déjà terminée.

Devastating, season-ending injury for Jamal Murray, who emerged as a superstar in the NBA bubble last summer and has worked diligently in his career to be a lead guard who is respected by his teammates and coaches. https://t.co/B9QqZ6tdoi

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2021