Jamal Murray forfait pour la Coupe du monde avec le Canada

Le Canada devra se passer de Jamal Murray pour la Coupe du monde cet été (25 août — 10 septembre). Le meneur des Nuggets n’est pas en état de participer à la compétition et a besoin de repos. Après quelques semaines de doutes, la Fédération canadienne de basket a officialisé la nouvelle ce mercredi.

« Lorsque je suis arrivé au camp d’entraînement, je voulais voir comment mon corps allait réagir après une saison longue et exigeante. Je voulais voir si j’étais physiquement capable de jouer au plus haut niveau requis pour la Coupe du monde », a expliqué le joueur, dans un communiqué. « Après de nombreuses discussions avec le staff médical de l’équipe, il est clair que j’ai besoin de plus de récupération. J’ai pris la décision difficile de ne pas participer au tournoi. C’est toujours mon rêve de représenter le Canada aux Jeux olympiques. »

Le Canada se met en route, RJ Barrett mène la danse

La sélection canadienne pourra tout de même compter sur un effectif talentueux, notamment composé de Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett et Luguentz Dort. Le groupe n’a pas encore une grande expérience, mais fait partie des principaux outsiders du Mondial.

L’absence de Jamal Murray est une information importante pour la France, qui affrontera le Canada le 25 août, en ouverture de la compétition. Son forfait s’ajoute à celui de Kristaps Porzingis, également dans le groupe H avec la Lettonie.

Kristaps Porzingis, nouveau forfait de poids pour la Coupe du Monde