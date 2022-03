James Harden et les 76ers, la lune de miel bat son plein

Entre James Harden et les Philadelphia Sixers, tout va bien ! Pour son troisième match depuis son arrivée en provenance des Brooklyn Nets, l'arrière a connu une troisième victoire. Un succès contre les New York Knicks (123-108) au terme d'une nouvelle belle performance.

En forme, l'ex-star des Houston Rockets a ainsi compilé 26 points, 9 rebonds et 9 passes décisives. Une copie solide pour ses grands débuts face à ses nouveaux fans à Philadelphie. Sur un petit nuage, Harden a savouré ce moment important.

"Juste excitant. L'amour, les fans, je me sens comme à la maison. Juste l'amour, le soutien, mec, de regarder autour de soi et d'entendre : on t'aime James. Cela me pousse ensuite à jouer plus fort, et je voulais faire tout ce qu'il fallait pour gagner.

Chaque match sera difficile pour nous. Nous sommes nouveaux, nous apprenons encore les uns des autres. Chaque match va être une expérience d'apprentissage pour nous, et nous devons juste trouver des moyens de continuer à nous tester, à nous améliorer, que nous gagnions ou perdions.

Il est évident que c'est mieux de gagner pour comprendre, mais ce sera un excellent test pour nous. Et nous avons hâte d'y être", a commenté James Harden face à la presse.