Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Cavs : 119-98

Pacers @ Magic : 122-114, après prolongation

Knicks @ Sixers : 108-123

Jazz @ Rockets : 132-127, après prolongation

Heat @ Bucks : 119-120

Kings @ Pelicans : 95-125

Thunder @ Nuggets : 119-107

Blazers @ Suns : 90-120

Joel Embiid et James Harden : 37 lancers pour un duo « Inarrêtable »

- Voilà le genre de performance qui permet de se souvenir qu'il ne sera pas simple d'empêcher Milwaukee de réussir le back to back. Alors qu'ils étaient menés de 14 points à 6 minutes de la fin contre Miami, le leader de la Conférence Est, les Bucks ont réussi un énorme run conclu par un panier clutch de Jrue Holiday à 1.9 seconde de la fin par-dessus Bam Adebayo.

JRUE HOLIDAY CALLED GAME. pic.twitter.com/ymGc654lDG — Bleacher Report (@BleacherReport) March 3, 2022

Giannis Antetokounmpo n'a évidemment pas été étranger à cette victoire avec 28 points, 17 rebonds et 5 passes, pour répondre à l'avalanche de 3 points des Floridiens (21/44) et aux 30 points de Tyler Herro en sortie de banc.

- Après un premier quart-temps difficile, les Sixers ont fêté la première de James Harden à domicile avec une victoire contre les Knicks. Le MVP 2018 a été accueilli chaudement par le public de Philadelphie et est resté invaincu pour sa troisième apparition sous ses nouvelles couleurs. Harden a compilé 26 points, 9 passes et 9 rebonds, en étant de mèche avec Joel Embiid (27 pts, 12 rbds) et Tyrese Maxey (25 pts).

Evan Fournier était titulaire mais a malheureusement fini à 1/8 pour 3 points inscrits en 27 minutes.

- Le Jazz a dû passer par la prolongation pour se débarrasser de Houston. Rudy Gobert a sorti un gros double-double (27 points, 17 rebonds), mais ce sont Donovan Mitchell (37 pts) et Mike Conley qui ont été les plus précieux offensivement durant l'overtime pour faire face à Jalen Green (27 pts) et Christian Wood (24 pts, 10 rbds). C'est la 11e défaite de suite des Rockets et la 9e victoire en 10 matches d'Utah.

- Même sans son backcourt Chris Paul-Devin Booker, Phoenix reste une équipe solide. Surtout quand l'équipe en face a enclenché le mode tanking. Les Suns sont devenus la première équipe à atteindre les 50 victoires grâce à un facile succès à la maison. Cam Johnson (20 pts) et Deandre Ayton (18 pts) ont fait le gros du boulot le temps de permettre à Booker de sortir du protocole Covid.

- Les Cavs ont du mal à tenir la distance et la fin de saison risque d'être moins enthousiasmante que prévu. Cleveland s'est incliné pour la 5e fois en 6 matches, à domicile, lors de la venue des Hornets. Le retour au jeu remarqué de Darius Garland (33 pts) et les problèmes de fautes de LaMelo Ball (2 points et 4 fautes en... 8 minutes), compensés par les 29 points de Terry Rozier, n'ont pas permis aux joueurs de JB Bickerstaff d'éviter la défaite.

En sortie de banc, Isaiah Thomas a fêté sa première apparition avec Charlotte avec 10 points.

- Les Pacers étaient dans de sales draps dans le 4e quart-temps contre Orlando mais ont réussi un joli comeback. Après avoir effacé leurs 15 points de retard, les joueurs de Rick Carlisle se sont imposés en prolongation, notamment grâce au gros match de Malcolm Brogdon (31 pts, 11 rbds, 8 pds), au double-double (15 pts, 15 rbds) de Jalen Smith et aux 21 points de Tyrese Haliburton.

Malcolm Brogdon dropped 19 PTS between Q4 and OT to lead the @Pacers to the comeback victory! #GoldBlooded@MalcolmBrogdon7: 31 PTS, 11 REB, 8 AST, 2 STL pic.twitter.com/FllGeNqDFR — NBA (@NBA) March 3, 2022

- La surprise de la nuit est venue de Denver, où la série de 6 victoires de suite des Nuggets a pris fin lors de la venue du Thunder. Pourtant privé de nombreux joueurs, OKC a réussi un petit exploit dans le sillage de Shai Gilgeous-Alexander (29 pts, 7 rbds, 5 pds). En dehors de Nikola Jokic, plutôt fidèle à lui-même (22 pts, 16 rbds, 4 pds), les Nuggets ont déjoué et sont passés à côté de leur match.

Du côté du Thunder, Olivier Sarr (6 points, 3 rebonds, 2 passes) et Théo Maledon (9 points, 4 passes, 3 rebonds) ont contribué à cette belle performance.

SGA led the @okcthunder to the win on the road dropping 29 PTS! #ThunderUp@shaiglalex: 29 PTS, 7 REB, 5 AST, 2 STL pic.twitter.com/f8hjCro5As — NBA (@NBA) March 3, 2022

- Les Pelicans sont revenus à une victoire des Lakers dans la lutte pour les meilleures places possibles en vue du play-in tournament. NOLA a corrigé Sacramento grâce à un excellent Brandon Ingram (33 points à 15/19) et aux contributions de Jonas Valanciunas (17 points, 17 rebonds) et de CJ McCollum (17 pts) notamment.