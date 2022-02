Joel Embiid et James Harden : 37 lancers pour un duo « Inarrêtable »

Joel Embiid et James Harden démarrent très fort et les deux superstars des Philadelphia Sixers font du mal aux défenses adverses.

Joel Embiid et James Harden sont réputés pour pousser leurs adversaires à la faute. Le premier parce qu’il est trop grand et trop puissant près du cercle. Le deuxième parce qu’il maîtrise l’art de jeter placer ses bras près du défenseur en jouant de son corps en pénétrant vers le cercle. Deux machines à lancer-francs maintenant réunis sous le pavillon des Philadelphia Sixers. Et ça va faire parler.

Pour leur deuxième match ensemble, les deux All-Stars ont provoqué de nombreux passages sur la ligne réparatrice. Quasiment toute la soirée. 37 lancers tirés à eux deux dimanche soir contre les New York Knicks. Dont 27 pour Embiid – une première depuis 3 ans en NBA. Pour 23 points du pivot, en plus du 10 sur 10 de son nouveau coéquipier.

« Inarrêtable », confiait le Camerounais à propos de son duo avec l’ancien MVP. « Que pouvez-vous faire ? C’est un super passeur et il attire beaucoup d’attention sur lui. La défense doit faire un choix. Vous restez sur lui ou sur moi ? »

Ça marche aussi parce que chacune des deux superstars fait des efforts (pour l’instant ?). D’ordinaire peu friand de pick-and-roll, Joel Embiid accepte de poser des écrans et de rouler vers le cercle. James Harden s’est remis à jouer collectif, comme il le faisait à ses débuts aux Brooklyn Nets. C’est par la suite que ça s’est dégradé. Mais le fait de gagner et de marquer les esprits devrait les encourager à continuer.

En tout cas, quand ils sont complices, la défense se retrouve souvent poussée à la faute. Harden et Embiid ont donc tiré plus de lancers que l’équipe des Knicks dans son ensemble : 37 contre 35. Mitchell Robinson et Jericho Sims sont tous les deux sortis pour 6 fautes sans avoir passé 20 minutes sur le terrain. Reste à voir comment les défenses vont s'adapter dans les prochaines semaines.

CQFR : Harden-Embiid ça régale, les Lakers à la dérive