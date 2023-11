James Harden a rejoué, déjà des questions pour la suite

James Harden a débuté son histoire avec les Clippers par une défaite à New York et quelques interrogations.

James Harden aurait sans doute rêvé d'une meilleure première sous le maillot des Los Angeles Clippers. Arrivé en grande pompe - ou pas - il y a quelques jours, le MVP 2018 était directement dans le cinq pour affronter les Knicks au Garden. Si statistiquement sa prestation n'a rien de catastrophique (17 points, 6 passes, 3 rebonds, 1 interception, 2 pertes de balle à 6/9 en 31 minutes), surtout pour quelqu'un qui n'a plus joué de match officiel depuis 6 moins. En revanche, il n'y a pas eu de quoi décoller au plafond avec ce cinq au CV clinquant qu'avait décidé d'aligner Ty Lue, avec Harden, Westbrook, George, Leonard et Zubac.

Le barbu en chef a été offensivement très correct, mais a logiquement manqué de jus et de repères. Ses camarades aussi, puisque New York l'a emporté de 14 points et que le cinq en question a fini à -13 de +/-. James Harden, individuellement, a terminé avec un différentiel de -18, avec quelques séquences défensives hardenesques que l'on ne pourra pas toujours imputer à un déficit de condition physique. Si Lue décide d'insister avec ce cinq, ce qui sera probablement le cas pendant quelques semaines, les errements et oublis flagrants de ce côté-là du terrain devront disparaître à un moment pour que cette formule soit viable.

Weakside crash from Donte DiVincenzo Always been a dirty secret about James Harden: He doesn't box out Caps the possession w/ the 3-ball pic.twitter.com/lSdLOsH06y — Jackson Lloyd (@JacksonLloydNBA) November 7, 2023

"C'était bizarre d'être sur le terrain sans avoir joué en pré-saison ou même d'avoir fait un training camp complet avec l'équipe. Je faisais ce que je pouvais, en me basant sur mes instincts de basketteur. J'ai joué et essayé de rendre le match facile pour tout le monde", a expliqué Harden après le match.

Kawhi Leonard, Ty Lue et les autres se sont en revanche montrés encourageants à son sujet.

"Il a fait du bon boulot. C'était son premier match depuis longtemps et ça prend du temps de retrouver des jambes et de la condition. Pour moi, il a été bon et a impliqué tout le monde en excutant très bien sur pick and roll", a déclaré Leonard.

"Au niveau du talent, c'est l'une des équipes les plus fortes dont j'ai pu faire partie. On trouvera le moyen de la faire fonctionner. Il y a beaucoup de pièces en mouvement, mais c'était cool .Jouer avec ces gars était plaisant et il y a beaucoup d'optimisme pour la suite", a poursuivi Paul George.

"Globalement, il a bien orchestré le jeu. Il a fait les bons choix sur pick and roll et les bonnes passes. Il a été très bon, même si ça va lui prendre un peu de temps pour être dans la condition physique qu'il faut pour un match. On comprend ça. En tout cas, sa présence sur le terrain s'est faite sentir", a conclu Ty Lue.

Le coach des Clippers a avoué s'être donné environ 10 matches pour arrêter son idée sur ce cinq et sur les éventuels ajustements à y apporter. De prime abord, il semble inévitable qu'un joueur comme Terance Mann finisse par réintégrer le dispositif, ce qui reléguerait James Harden ou Russell Westbrook sur le banc, avec pour mission de gérer le second unit. Les Clippers sont pour le moment 7e avec un bilan à l'équilibre (3-3). Il faut espérer qu'une fois ce test de 10 matches effectués, ils n'aient pas pris trop de retard dans cette Conférence Ouest impitoyable.