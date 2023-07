James Harden livre son avis sur le feuilleton Damian Lillard

Au cours de sa carrière en NBA, James Harden a réclamé son trade à plusieurs reprises. Aux Houston Rockets, aux Brooklyn Nets et désormais aux Philadelphia Sixers. Avec le temps, l'arrière a donc développé une certaine expérience dans ce domaine.

Sur cette intersaison, une autre superstar a demandé un échange : le meneur des Portland Trail Blazers Damian Lillard. Et justement, à l'occasion d'un entretien accordé à USA Today, Harden a été invité à s'exprimer sur la situation de Lillard.

"Je comprends les deux parties car j'ai déjà connu ça. L'organisation veut faire ce qui est le mieux pour elle. Elle ne veut pas se débarrasser de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de cette franchise pour rien, ou pour moins que sa valeur. Je comprends donc les dirigeants.

Mais je comprends aussi le joueur, qui veut jouer et être ailleurs. Que ce soit car c'est la bonne situation pour lui, pour sa famille ou pour ce qu'il vit. Je vois les deux côtés. S'ils peuvent parvenir à un compromis afin de trouver un accord, c'est le meilleur scénario.

Je ne voudrais pas qu'une organisation envoie quelqu'un dans un endroit où il ne voudrait pas être. Car tu as construit une vraie relation avec cette personne. Cette personne a fait beaucoup de bonnes choses pour votre organisation et votre franchise.

Mais vous ne voulez pas non plus donner ce joueur pour rien, alors je comprends les deux points de vue. Il s'agit juste de trouver un équilibre, de trouver un compromis, et j'espère que les deux parties parviendront à un accord", a résumé James Harden.

Bien évidemment, ce discours peut aussi s'appliquer pour sa propre situation. On le sait, James Harden veut quitter les 76ers pour les Los Angeles Clippers. Et il espère donc un compromis avec Philadelphie pour obtenir ce qu'il souhaite.

