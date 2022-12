James Harden balance ses vérités sur les Nets

En février dernier, James Harden a été envoyé par les Brooklyn Nets aux Philadelphia Sixers. Un trade réalisé sur la demande de l'arrière, qui voulait absolument quitter la franchise basée à New York. Jusqu'à maintenant, l'ex-star des Houston Rockets a été plutôt discrète sur les raisons de ce choix.

Depuis, il y a eu quelques révélations : ses difficultés à accepter la personnalité de Kyrie Irving ou encore ses conflits avec Kevin Durant. Lors d'un entretien avec Fox Sports, Harden a accepté d'en dire plus à ce sujet.

"Je n'ai pas envie, comment dire, de descendre quelqu'un ou quoi que ce soit. Juste, il n'y avait pas de structure et même les superstars, elles ont besoin de structure. C'est ce qui nous permet d'être les meilleurs joueurs et leaders pour nos organisations respectives.

En interne, j'ai juste eu l'impression que les choses n'étaient pas ce que j'attendais quand j'essayais d'être échangé là-bas. Je pense que tout le monde le sait. Je savais très bien que les gens allaient parler et dire : 'tu as fui' et tout ça.

Mais l'été suivant, l'autre superstar (Kevin Durant, ndlr) a aussi voulu partir. Donc : est-ce que je suis toujours un lâcheur ?", a lancé James Harden.