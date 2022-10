James Harden a réalisé un effort financier important sur cette intersaison. Après avoir décliné une "player option" à 47,3 millions de dollars, l'arrière des Philadelphia Sixers a ensuite prolongé pour 68,6 millions de dollars sur 2 ans. Au total, le joueur de 32 ans a ainsi fait une croix sur 14 millions de dollars.

Un bel effort, qui démontre l'investissement de l'ex-star des Houston Rockets aux 76ers. Grâce à lui, Philadelphie a pu améliorer l'effectif à la disposition de l'entraîneur Doc Rivers, notamment avec PJ Tucker. Globalement, ce geste a été salué.

Pourtant, de son côté, Harden n'a pas senti une vraie reconnaissance...

"Si j'ai senti de la reconnaissance ? Non, mais devinez quoi ? Je m'en fiche. Il y a comme un stéréotype sur moi où les gens veulent toujours parler. Les gens ne me connaissent pas vraiment, alors ils ont l'impression qu'ils peuvent dire n'importe quoi.

Une chose que je ne ferai pas, c'est leur accorder de l'attention. Je ne dirai rien, médiatiquement parlant, publiquement. Je m'en moque, car je suis à l'aise et j'ai confiance en ce que je fais sur le terrain et en dehors", a confié James Harden pour The Athletic.