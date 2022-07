James Harden prolonge aux Sixers avec une réduction de salaire massive

L’une des signatures les plus attendues de l’intersaison s’est enfin matérialisée. James Harden a accepté un nouveau contrat aux Philadelphia Sixers, permettant à son équipe de faire une économie de 14 millions de dollars. Un beau geste, pour aider le front office à renforcer l’effectif.

L’ancien MVP, qui a refusé sa player option de 47,3 millions de dollars au début de l’été, touchera 35,6 millions l’année prochaine. Lui et les Sixers se sont accordés sur deux ans, à 68,6 millions de dollars, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN.

"J’ai discuté avec Daryl et on a parlé du marché et des joueurs que l’on pouvait récupérer pour être une meilleure équipe. Je lui ai dit de signer les gars qu’il avait besoin de signer et de me laisser ce qui restait. Ça montre à quel point je veux gagner. Je suis prêt à prendre moins d’argent pour que l’on ait une meilleure équipe" a raconté Harden, dans une interview pour Yahoo Sports.