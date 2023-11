Grande première à venir pour James Harden !

Ça fait déjà deux semaines que la nouvelle saison NBA a débuté. Mais James Harden n’a pas encore joué la moindre minute. L’arrière All-Star ne voulait plus porter la tunique des Philadelphia Sixers et il a obtenu gain de cause en étant transféré aux Los Angeles Clippers. Une équipe avec laquelle il va disputer son premier match ce lundi contre les New York Knicks. Le joueur l’a confirmé aux journalistes.

Il a rejoint ses nouveaux camarades il y a déjà quelques jours et il a donc eu l’opportunité de découvrir brièvement les systèmes et de s’entraîner avec eux. Physiquement, l’ancien MVP assure être à 100%, même s’il est peu probable qu’il passe de longues minutes sur le parquet pour sa toute première sortie cette saison.

La question de son rôle se pose désormais aux Clippers. Tyronn Lue devrait a priori lancer ses quatre stars dans le cinq majeur. James Harden serait donc associé à Russell Westbrook, Kawhi Leonard et Paul George. Le coach pourra toujours s’ajuster dans les jours qui viennent si cette formule ne fonctionne pas. Premier test ce soir au Madison Square Garden.

