James Harden se sentait “tenu en laisse” chez les Sixers !

James Harden commence déjà à régler ses comptes avec les Philadelphia Sixers ! Après un feuilleton de plusieurs mois, l'arrière a été officiellement envoyé aux Los Angeles Clippers mardi. Un véritable soulagement pour l'ex-joueur des Houston Rockets, qui voulait absolument partir.

Présenté devant les médias par les Californiens, le natif de Los Angeles a profité de l'opportunité pour dire certaines de ses vérités. Malgré ses "sacrifices", financiers et sportifs, Harden s'est toujours senti "tenu en laisse" chez les 76ers.

"J'ai accepté 26 millions de dollars de moins lors de ma signature pour rendre l'équipe meilleure. J'ai changé mon rôle, qui, selon les médias, est de dominer le ballon, et ma domination du ballon est vraiment efficace.

Mais j'ai accepté de faire évoluer mon rôle, essayé de changer le discours, essayé de me sacrifier et de faire tout ce qu'il fallait pour gagner au plus haut niveau. On n'en parle pas. C'est l'autre immense connerie.

J'ai quitté Brooklyn en me disant que j'allais prendre ma retraite en tant que Sixer, mais le front office avait d'autres projets. Ils ne voulaient pas de moi... Il y a beaucoup de récits et les gens pensent qu'ils ont une opinion. ... Mais rien de tout cela n'est vrai.

Je pense au jeu et je suis un créateur sur le terrain. Si j'ai une voix qui me permet de dire : 'Coach, je vois ça, qu'en pensez-vous ? Quelqu'un qui me fait confiance, qui croit en moi, qui me comprend. Je ne suis pas un joueur de système. Je suis un système. Vous voyez ce que je veux dire ?

Quelqu'un qui peut dialoguer avec moi, comprendre, aller de l'avant, trouver des solutions et faire des ajustements à la volée tout au long des matches, c'est tout ce qui m'importe. Il ne s'agit pas pour moi de marquer encore et encore, de marquer 34 points. Je l'ai déjà fait", a ainsi lancé James Harden.

Deux points forts de cette intervention. Tout d'abord, James Harden n'a pas digéré ses "efforts" financiers pour aider les Sixers, qui n'ont géré sa Free Agency comme prévu. Et ensuite, il n'était pas heureux dans son rôle de lieutenant de Joel Embiid sous les ordres de Doc Rivers.

En tout cas, avec la volonté de "tout" prouver, le joueur de 34 ans veut prendre sa revanche.

