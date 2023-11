Pourquoi James Harden peut accepter de se sacrifier aux Clippers

James Harden est peut-être le seul grand gagnant du transfert bouclé cette semaine par les Los Angeles Clippers et les Philadelphia Sixers. Le vétéran de 34 ans ne voulait plus du tout jouer pour une organisation dirigée par Daryl Morey selon ses propres mots. Il avait même qualifié publiquement son ancien GM de « menteur. » Alors qu’un bras de fer semblait engagé avec Philly, le joueur a obtenu gain de cause en rejoignant l’équipe qu’il réclamait, accessoirement l’une des seules intéressées.

James Harden : les gagnants et perdants du trade

Des questions se posent après cet échange. Les Clips vont-ils réussir à faire jouer le barbu au côté de Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook ? Il y a beaucoup de talents sur le papier… mais donc aussi beaucoup d’ego à gérer.

« James ne se soucie que d’une chose : gagner un titre », promet le dirigeant Lawrence Frank. « Il veut faire partie d’un projet qui est plus grand que lui. Il a déjà toutes les récompenses individuelles. Tous ces gars-là sont au stade de leur carrière où ils n’ont plus qu’un but commun. Ils ont déjà fait de l’argent, ils ont déjà obtenu des trophées individuels. Ils n’ont plus qu’un seul but. »

Il y a comme une impression de déjà-vu. Ou de déjà entendu. Le même discours aurait pu être tenu par des membres des Houston Rockets, des Brooklyn Nets ou des Sixers, les trois dernières franchises de James Harden. Avec à chaque fois les mêmes désillusions à l’arrivée. L’arrière All-Star a partagé la gonfle avec Chris Paul, Westbrook, Kevin Durant, Kyrie Irving ou encore Joel Embiid. Sans succès à chaque fois. Surtout, ça ne s’est pas bien terminé à chaque fois puisqu’il a fini par demander son départ pour rejoindre une autre situation.

James Harden a besoin d'un nouveau rôle

Alors pourquoi ce serait différent aux Clippers ? Pourquoi s’entêter à penser que ce qui n’a pas marché partout ailleurs va forcément marcher ici ? Peut-être qu’Harden aura une attitude moins égoïste au côté de Leonard et George. Ce n’est pas tout à fait pareil que de laisser son ego de côté pour faire de la place à Tyrese Maxey – ce dernier répète d’ailleurs à qui veut l’entendre que l’ancien MVP a été un mentor très important dans sa carrière. Là, il se retrouve avec des joueurs de sa génération, qu’il respecte sans doute encore plus. Des superstars du même pedigree que lui qui sont arrivés plus ou moins en même temps dans la ligue. Les trois sont d’ailleurs originaires de Los Angeles.

Il s’était effectivement mis en retrait aux Nets par exemple. Avec Durant et Irving, là encore deux basketteurs issus de la même génération. Deux champions NBA. Il n’avait pas joué pour sa pomme et, au contraire même, s’était affirmé comme un playmaker essentiel au bon fonctionnement de Brooklyn. Sans sa blessure en 2021, les New-yorkais auraient peut-être (probablement ?) décroché le titre.

Puis c’est aussi une question de décision : il n’a justement… presque plus le choix. Hormis les Chicago Bulls, aucune autre équipe n’avait l’air prête à aller le chercher. Les Clippers ont essentiellement mis des joueurs de devoir et des tours de draft pour le récupérer. Ni Terance Mann, ni Norman Powell n’ont été inclus dans le deal. Sa valeur a sensiblement baissé et il est obligé de s’en rendre compte. Sa réputation a été entachée par les échecs répétés, surtout en raison de son attitude. Si ça ne marche pas, il pourrait vite se retrouver hors de la ligue. Les exemples de Carmelo Anthony, voire celui de Westbrook, qui s’en est sorti de justesse, sont là pour rappeler aux stars que tout peut vite basculer.

Jouer derrière Leonard et George est un luxe pour Harden à ce stade de sa carrière. Les pépins physiques l’ont handicapé. Ça reste un formidable talent et un joueur capable de prendre feu sur un match. Une machine à 20 points et 10 passes. Mais il n’a plus la même explosivité que par le passé et il n’est pas armé – physiquement et sans doute aussi mentalement – pour subir la pression de devoir faire des différences balle en main. Encore plus dans les matches les plus importants. Cette pression, elle reviendra à Kawhi et PG. Lui pourra se contenter de créer du jeu et disposera sans doute de nombreux tirs à trois-points ouverts.

« Les sacrifices, ça va être ça la clé », prévient déjà Tyronn Lue. « On a quatre gars qui ont déjà accompli beaucoup dans leur carrière. Quatre gars de Los Angeles. On parle d’un seul objectif : gagner un titre. On est concentré que sur ça et on sait que ça passe par des sacrifices. Que ce soit en termes de tirs, de minutes, etc. Ils sont prêts à le faire. »

Décidément, Frank et son coach se sont passés le mot. C’est comme si les Clippers essayaient déjà de faire du bourrage de crâne à leurs quatre mâle alphas pour être sûrs que le message passe le plus tôt possible. L’avenir le dira. L’ironie, c’est que même si ça marche, rien ne garanti que les autres lacunes de l’effectif ou tout simplement les blessures ne barreront pas encore une fois la route à la formation hollywoodienne. Mais à ce stade, pour James Harden comme pour les Clippers, c’est un pari à prendre.