James Harden et les Clippers, une piste toujours crédible ?

Entre les Philadelphia Sixers et les Los Angeles Clippers, les discussions pourraient reprendre pour James Harden.

James Harden semble bien parti pour débuter le training camp aux Philadelphia Sixers. Malgré sa demande de trade le 29 juin dernier, l'arrière n'a toujours pas bougé. Et les discussions pour son départ sont totalement à l'arrêt !

De son côté, l'ex-joueur des Houston Rockets a pourtant rapidement affiché son souhait de rejoindre les Los Angeles Clippers. Et l'intérêt était mutuel ! Mais face à la gourmandise des 76ers, les Clippers ont rapidement stoppé les négociations.

Et depuis, c'est le calme plat. L'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski l'a d'ailleurs confirmé : les deux franchises n'ont plus eu le moindre contact depuis un mois. Mais de son côté, Zach Lowe a un pressentiment : les pourparlers entre Philadelphie et Los Angeles vont reprendre !

Sur ce dossier, les deux équipes jouent clairement à un poker menteur. En "oubliant" Harden, les Clippers espèrent mettre la pression sur les 76ers, notamment avec le training camp à venir. Dans le même temps, Philadelphie compte peut-être sur des résultats décevants de certaines formations, dont LA, sur le début de saison pour recevoir des offres "désespérées".

En tout cas, le cas James Harden risque encore de s'animer. Avec une grande attention par rapport à son attitude dans les semaines à venir...

