James Harden craque : “Daryl Morey est un menteur”

James Harden a publiquement traité Daryl Morey, le GM des Sixers, de menteur et indiqué qu'il ne jouerait plus pour Philadelphie, ou en tout cas tant qu'il en était le boss...

On s'est demandé pendant quelques minutes si les nouvelles technologies n'avaient pas permis à un plaisantin de créer une vidéo pour mettre James Harden dans le pétrin. Et bien... non. Actuellement en tournée en Chine avec Adidas, l'arrière des Sixers en avait visiblement gros sur le coeur lors d'un passage sur scène. On ne sait pas exactement s'il répondait à une question ou s'il avait simplement envie de tout envoyer valser, mais le MVP 2018 a fait valser tous les filtres qu'il s'était imposés jusque-là au sujet de Daryl Morey.

Le General Manager de Philadelphie, que James Harden connaît de longue date, a clairement fait savoir aux principaux médias basket du pays, qu'il n'y avait pas d'offre sérieuse pour son joueur et qu'il l'attendait au training camp. Dans la foulée, on apprenait aussi que Harden n'avait, a priori, aucune intention de se rendre au training camp de la franchise s'il n'était pas tradé d'ici là. De quoi endommager quelque peu son image, malgré les démentis de son agent. Décalage horaire avec la Chine oblige, Harden n'a probablement pris connaissance de tout ça qu'en fin de weekend.

Visiblement hors de lui, il a lâché devant l'assistance :

"Daryl Morey est un menteur et ne je ferai jamais partie d'une franchise dont il fait lui aussi partie. Laissez-moi dire ça à nouveau : Daryl Morey est un menteur et ne je ferai jamais partie d'une franchise dont il fait lui aussi partie".

James Harden, en Chine : « Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie d'une organisation dont il fait partie. » 😳 ???? pic.twitter.com/fATxq3mUk0 — REVERSE (@REVERSEMAGAZINE) August 14, 2023

Voilà, voilà. On pressentait un peu l'escalade de la situation - on en parlait justement dans le CQFR de ce matin - mais on ne s'attendait quand même pas à voir James Harden s'assurer une amende colossale (jusqu'à 150 000 dollars) et lâcher les chevaux de cette manière.

Il reste un an de contrat au "Bearded One" avec les Sixers, après qu'il a activé son option durant l'intersaison. Cette décision ne l'a pas empêché de demander son trade, pour des raisons que l'on ignore encore à ce jour, même si elles semblent surtout orientées vers un désaccord financier.

Harden vs Sixers dans un poker menteur, Team USA impressionne