James Harden, une sortie qui fait beaucoup de bruit… sans effets ?

D’ordinaire, les joueurs attendent d’avoir changé de pavillon pour égratigner leurs anciens coaches ou dirigeants. James Harden ne s’est pas donner la peine de patienter. Actuellement en Chine pour une tournée promotionnelle, l’ancien MVP a qualifié Daryl Morey, le GM des Philadelphia Sixers, de « menteur. » Par deux fois. Le tout devant des… enfants, venus voir la star. Les mots ont évidemment fait le tour du monde et sont arrivés aux oreilles de l’intéressé.

Selon le journaliste Jason Dumas, les commentaires d’Harden n’auraient pas affecté Morey. Du moins, pas au point de lui faire revoir sa position concernant la situation actuel du joueur : ce dernier réclame son départ mais les Sixers ont décidé de mettre fin aux négociations avec les autres équipes. Autrement dit, malgré la sortie du barbu, la franchise entend toujours le convaincre d’aller au bout de son contrat (un an) et d’aider le groupe à décrocher une bague en 2024.

Un dénouement qui paraît très sérieusement compromis. En plus de s’en prendre publiquement à son GM, à qui il reprocherait de lui avoir fait miroiter un contrat sur plusieurs saisons qui ne lui a finalement pas été proposé, James Harden a aussi assuré qu’il ne jouerait plus jamais pour une organisation au sein de laquelle se trouve Daryl Morey. Une déclaration qui laisse penser qu’il a bel et bien l’intention de ne pas se présenter au camp d’entraînement – comme l’annonçait The Athletic – si jamais il venait à ne pas être transféré d’ici là.

Philly demanderait une star ou un jeune joueur susceptible d’en devenir une en l’échange de son arrière All-Star. Une contrepartie irréaliste pour Harden, dont la situation contractuelle (salaire à 36 millions de dollars, libre en 2024 donc), les performances en dent de scie en playoffs, le déclin physique et l’attitude à chaque fois qu’il a voulu quitter une franchise ont sérieusement fait baisser sa valeur sur le marché.