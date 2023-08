Les Sixers vont garder James Harden, lui veut partir : Nouvelle crise à Philly ?

L’histoire se répète à Philadelphie. Deux ans en arrière, un Ben Simmons mécontent refusait de pointer le bout de son nez à l’entraînement et réclamait avec insistance son transfert. Quitte à ne pas jouer jusqu’à obtenir gain de cause. Ses dirigeants ont fini par craquer en l’envoyant aux Brooklyn Nets plusieurs mois après, à l’issue d’un long bras de fer. James Harden est alors arrivé en Pennsylvanie. Et aujourd’hui, c’est lui qui ne veut plus y mettre les pieds.

Selon Adrian Wojnarowski, les Philadelphia Sixers ont mis fin aux discussions concernant un échange de l’ancien MVP. Ils étaient prêts à lui offrir une porte de sortie après que ce dernier ait activé son option à 35 millions de dollars pour la saison prochaine. Le tout en demandant une contrepartie élevée à toutes les équipes éventuellement intéressées, principalement les Los Angeles Clippers. Insatisfait des propositions, Daryl Morey préfère donc conserver Harden et espère que la perspective de jouer le titre pourra convaincre l’arrière All-Star de mettre de côté ses états d’âme.

Tracy McGrady : “Je ne comprends pas ce que fait James Harden”

Sauf que The Athletic révèle que le joueur n’a absolument pas l’intention de se présenter au camp d’entraînement. Ce n’est pas la première fois qu’Harden laisse planer une telle menace. Il avait agi de façon similaire après avoir demandé son départ des Houston Rockets. Il avait finalement rejoué avec la franchise texane, mais en adoptant une attitude désinvolte – c’est un euphémisme – pour ensuite être transféré à Brooklyn. Une équipe new-yorkaise qu’il a quitté un an après, là encore à sa requête, pour Philly.

Et voilà donc que ça recommence. Il reproche notamment à Morey de ne pas lui avoir offert une extension sur plusieurs saisons. Mais comment prendre autant d’engagement avec un joueur certes talentueux mais vieillissant et régulièrement décevant en playoffs ? Pourquoi engager une forte somme sur un arrière souvent blessé et sur le déclin physiquement ? Le pire ? Les Sixers auraient tout à fait pu anticiper ce scénario. Autant au niveau des performances que de ses envies de départ.