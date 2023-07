Tracy McGrady : “Je ne comprends pas ce que fait James Harden”

Tracy McGrady n’aime pas ce qu’est devenue la NBA, sur le terrain et en dehors. Surtout, le Hall of Famer a du mal avec les demandes de transfert. Et celle de James Harden en particulier.

Dans une interview avec Howard Beck de GQ Sports, l’ancien All-Star a expliqué qu’il ne comprenait pas le meneur des Sixers. Quitter Philadelphie et Joel Embiid avant le début de la saison n’a, pour lui, « aucun sens ».

« L’évolution de la NBA », a-t-il lancé. « Dame, pour moi, il était temps […] Mais je ne comprends pas du tout ce que fait James Harden. Pourquoi essaies-tu de partir ? »

« Ça n’a aucun sens pour moi (qu’il essaie de quitter le MVP en titre, ndlr) », a expliqué l’ancienne star du Magic et des Rockets. « Non seulement cela, mais je regarde tous les coéquipiers avec lesquels il a joué. James a probablement joué avec plus de membres du Hall of Famers que n’importe qui d’autre dans la ligue, et il n’a pas de bague pour le faire valoir. Je ne sais pas ce qu’il recherche. »

Malgré tout, Tracy McGrady veut bien croire que James Harden a ses raisons. Le barbu souhaiterait changer d’équipe pour la manière dont la franchise a géré son dossier cet été, plus que pour des motifs sportifs. Une chose que « T-Mac » comprend, sans être au fait de la situation.

« Peut-être qu’il y a des conneries internes dont nous ne sommes pas au courant. Parce que ça n’a aucun sens pour moi de quitter le MVP, et la Conférence Est, où vous avez une chance de jouer le titre. Il doit y avoir quelque chose de plus profond », a tempéré McGrady.

