Comment Doc Rivers a relancé James Harden… avec du Gospel

Doc Rivers est réputé pour sa capacité à motiver ses joueurs, souvent en s'appuyant sur des aspects spirituelles. Comme la fameuse philosophie "Ubuntu" autour de laquelle il a bâti l'équipe des Boston Celtics sacrée en 2008. Désormais à la tête des Philadelphia Sixers, il affronte son ancienne franchise. Et il sait que pour la faire tomber, il a besoin d'un grand James Harden. Ce dernier s'est troué lors des Games 2 et 3, en compilant 5 sur 28 aux tirs. Alors le Doc a sorti l'une de ses cartes secrètes de sa manche pour relancer sa star.

"Je lui ai envoyé un son Gospel intitulé 'You Know My Name ?'", explique le coach en rigolant.

"J'étais en route pour la maison et j'ai reçu un SMS de Doc. Il m'a envoyé un son Gospel, je me suis dit 'bon, OK'. J'ai dit à mes potes de jouer le son. Il dure 7 minutes. Mais j'ai tout écouté. Je me suis dit qu'il devait y avoir une vibe spéciale avec ce son et que je voulais ressentir ce qu'avait ressenti Doc. Je suppose que ça a marché."