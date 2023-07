“James Harden est au-dessus de Dwyane Wade”, selon Jeff Teague

Il y a quelques jours, Paul Pierce expliquait pourquoi, selon lui, il n'était pas moins fort que Dwyane Wade, grandement aidé par le fait qu'il ait joué avec davantage de grands joueurs dans sa carrière. On ne sait pas ce qui donne envie aux gens de discréditer la légende du Miami Heat en ce moment, mais c'est Jeff Teague qui s'y est mis cette semaine en affirmant que James Harden était à ranger au-dessus de Dwyane Wade dans un hypothétique classement All-Time.

Voici ce qu'il a expliqué dans l'émission Club520.

"Dwyane Wade a eu Shaq et LeBron avec lui. Il n'a jamais vraiment été tout seul. Quand il a été seul à Miami, le Heat était pourri. Je suis désolé, mais James Harden est au-dessus de D-Wade pour moi".

Chacun a le droit d'avoir son avis, mais l'argument de l'entourage lors d'une carrière n'est pas nécessairement le plus décisif. Wade a d'autres atouts à faire valoir, notamment celui d'avoir été MVP des Finales et trois fois dans le deuxième meilleur cinq défensif de la ligue. "Flash" était moins playmaker et passeur que ne l'est James Harden, mais sa panoplie est tout de même assez large et sa capacité à jouer des deux côtés du terrain lorsque son corps le lui permettait est intéressante.

Quant aux titres, Wade en compte trois et Harden zéro, avec une seule participation aux Finales NBA, lorsqu'il était 6e homme à Oklahoma City en début de carrière.

Jaloux, Paul Pierce explique pourquoi il était plus fort que D-Wade