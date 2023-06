James Harden finalement parti pour rester à Philly ?

On n'a jamais vraiment accroché à la rumeur d'un retour de James Harden aux Houston Rockets et ce scénario paraît visiblement de plus en plus improbable à en croire Marc Stein. L'insider explique que le barbu s'éloignerait de la franchise texane et envisagerait plutôt de rester aux Philadelphia Sixers. Il aurait été particulièrement séduit par le discours de Nick Nurse, le nouveau coach, et sur sa vision pour faire de l'équipe un vrai candidat au titre.

L'ancien MVP n'était plus du tout sur la même longueur d'onde que Doc Rivers, l'entraîneur des Sixers depuis trois saisons. Ce dernier a été licencié dans la foulée de l'élimination de Philadelphia au second tour des playoffs. Mais les spéculations se sont tout de même faites de plus en plus pressantes autour d'un possible départ d'Harden, notamment vers Houston donc. Peut-être que les Rockets n'ont pas non plus l'intention de lui offrir le contrat max qu'il recherche. Pas sûr que les Sixers le prolongent au prix fort d'ailleurs.

Mais la franchise de Pennsylvanie ne peut pas vraiment se permettre de le laisser filer. Elle se retrouverait sans vraie option sur le marché pour le remplacer. James Harden a ses défauts mais Philly était déjà juste pour viser le titre avec lui alors sans...

James Harden, l’objectif prioritaire des Sixers