James Harden se sent libéré grâce à Tyronn Lue

James Harden a retrouvé des couleurs aux Los Angeles Clippers. Après une phase logique d'adaptation, l'arrière a totalement trouvé sa place au sein du collectif californien. Et notamment grâce à son arrivée, cette équipe s'impose comme l'une des meilleures de la Conférence Ouest sur les dernières semaines.

A la tête de ce groupe, l'entraîneur Tyronn Lue a su rapidement s'adapter. Et surtout, il a été capable de redonner de la confiance à l'ancien joueur des Houston Rockets, après un départ tendu des Philadelphia Sixers.

Grâce à Lue, Harden se sent à nouveau lui-même.

"La communication est vraiment incroyable. Lue me permet d'être libre, d'être qui je suis. Et comme je l'ai déjà dit, cela ne concerne pas seulement le scoring, je lis les défenses, je vois les différentes actions et je mets Kawhi et PG dans de meilleures positions, au niveau du pick-and-roll avec Zu ou DT qui obtiennent des layups faciles.

C'est tout ce que j'avais imaginé", a savouré James Harden pour The Ringer.

Parfois moqué à ses débuts aux Cleveland Cavaliers, Tyronn Lue s'est imposé comme l'un des meilleurs coaches de la NBA. Notamment pour sa gestion des stars, mais aussi ses qualités tactiques. Aux Clippers, il a ainsi trouvé la bonne formule. Pour viser très haut ?

La quête du titre, l’objectif ultime pour la légende de James Harden