James Harden à nouveau blessé, un tournant dans ces playoffs ?

Les Milwaukee Bucks et les Brooklyn Nets ne jouaient que depuis 43 secondes au moment où la saison des New-yorkais a peut-être basculé. 43 secondes avant que James Harden, le maître à jouer de l’attaque la plus prolifique de l’Histoire d’un point de vue statistique, se blesse et rejoigne le vestiaire. Il souffre à nouveau d’une douleur aux ischios, la même que celle qui l’avait privé de nombreux matches au cours de la saison régulière, l’écartant ainsi de la course au MVP.

« On en a vu de toutes les couleurs cette année donc on était préparé dans un sens. Mais vous ne voulez jamais perdre un joueur comme James, qui est un basketteur incroyable et très important pour nous. Ça me brise le cœur », confiait Steve Nash. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas s’il jouera le prochain match. Mais j’ai vraiment mal au cœur pour lui ce soir. »

Dès sa sortie du parquet, James Harden est allé passer une IRM et les Nets attendent toujours le résultat en croisant les doigts. En effet, leurs chances de titre dépend en partie de la sévérité de la blessure et donc de la durée de son indisponibilité. Ils peuvent toujours viser les sommets avec Kevin Durant et Kyrie Irving en plus de plusieurs très bons joueurs de compléments comme Blake Griffin (18 pts, 14 rbds dans le Game 1), Mike James, Joe Harris, Jeff Green, etc. La preuve, ils ont tout de même décroché la victoire contre les Bucks !

Mais Harden est tellement important à Brooklyn. Il est le chef d’orchestre. Son arrivée et son adaptation ont transformé une excellente équipe en grande équipe. Il est la locomotive de cette formation sans forcément en être le plus talentueux, statut qui revient à KD. C’est sur un simple drive qu’il est apparemment blessé. Un pépin physique qui l’avait déjà tenu éloigné des terrains pendant un mois. Si son temps d’absence s’avérait à peu près similaire, les Nets ne reverraient pas leur superstar avant… le début des finales NBA.

CQFR : Brooklyn démarre bien, mais perd James Harden…