Le gros stop de Steve Nash sur James Harden

C’est la crise aux Brooklyn Nets. Mais pas nécessairement la panique. Alors que les rumeurs d’un départ de James Harden lors de la prochaine intersaison se veulent insistantes en coulisses et que les mauvais résultats s’enchaînent sur les parquets, Steve Nash est venu calmer tout le monde – et plus particulièrement ceux qui attendent un transfert de l’arrière All-Star d’ici la deadline jeudi prochain.

« [Il ne sera pas échangé]. J’ai parlé avec James et il veut être ici. Il veut être ici sur le long terme et je pense que rien n’a changé. On construit avec lui et on pense que l’on a plus de chances de gagner avec lui. Tout le reste, ce n’est que du bruit », assure le coach des Nets.

Battus pour la huitième fois d’affilée la nuit dernière (104-124 contre les Denver Nuggets), les New-yorkais sont descendus au septième rang de la Conférence Est après avoir passé la majeure partie de la saison sur le podium. Selon The Athletic, ils seraient ouverts à la possibilité d’un échange entre James Harden et Ben Simmons.

Mais ça semble tout de même peu probable en cours de saison, encore moins en renforçant un adversaire direct dans la course au titre. Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden restent convaincus qu’ils peuvent aller au bout ensemble. Il serait étonnant que les trois compères se séparent avant même d’avoir eu l’occasion de se tester une fois de plus en playoffs.

Un échange James Harden contre Ben Simmons finalement dans les tuyaux ?