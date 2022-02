Un échange James Harden contre Ben Simmons finalement dans les tuyaux ?

Changement de posture radicale à l’approche de la deadline. Les Brooklyn Nets, qui restent sur 7 défaites de suite après s’être inclinés lourdement la nuit dernière, pourraient finalement négocier avec les Philadelphia Sixers d’un échange entre Ben Simmons et James Harden. L’information est signée Shams Charania, un insider d’ordinaire bien renseignée.

Le journaliste de The Athletic ajoute qu’en cas de transfert, d’autres joueurs seraient susceptibles de rejoindre Brooklyn. Comme Seth Curry, Matisse Thybulle ou Tyrese Maxey. Un départ de ce dernier paraît cependant moins probable étant donné ses progrès affichés cette saison. Philadelphia cherchera probablement à le conserver.

Il s’agit juste d’une rumeur pour l’instant. En effet, un tel échange reste difficile à mettre en place. Même mal en point, les Nets n’ont pas de raison de paniquer. Surtout qu’ils pourront toujours se tourner vers les Sixers pour négocier un sign&trade – en récupérant Ben Simmons – si James Harden venait à vouloir quitter le navire en renonçant à sa dernière année de contrat cet été.

Brooklyn a disputé seulement 16 matches avec son trio de superstars. Pour 13 victoires. Les dirigeants ont encore toutes les raisons de penser que Kevin Durant, Kyrie Irving et Harden peuvent décrocher un titre ensemble.

Surtout que les interrogations autour de Simmons restent nombreuses. Il n’a pas joué cette saison et il lui faudrait probablement du temps pour se remettre en forme plus une période d’adaptation évidente en rejoignant une nouvelle franchise. Son profil colle bien avec les besoins des Nets sur le papier mais c’est un pari risqué.

On imagine que l’idée de renforcer un concurrent direct à l’Est n’enchante pas non plus le management. Cette rumeur reste donc à prendre avec des pincettes mais un tel échange ne relève donc plus seulement du fantasme de Daryl Morey.

