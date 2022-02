Les Nets inquiètent et James Harden est bien trop serein…

James Harden a beau dire qu'il n'y a aucun souci, les Nets ont perdu leurs 6 derniers matches et n'ont plus de marge pour la qualification directe en playoffs.

On se doutait bien que la blessure de Kevin Durant allait causer des maux de tête à Steve Nash. Mais au moins, avec la perspective de jouer pas mal de matches à l'extérieur, donc avec le tandem James Harden-Kyrie Irving, l'espoir de rester à peu près compétitif existait. Mercredi, les Nets ont pourtant perdu leur 6e match consécutif, sans qu'il y a énormément de motifs d'espoir...

Après la défaite contre les Kings, pourtant eux aussi en crise de résultats, Brooklyn pointe au 6e rang de la Conférence Est, avec seulement une victoire et demie d'avance sur la 7e place, synonyme de play-in tournament. Au regard des ambitions de début de saison et même en sachant que le statut vaccinal de Kyrie allait être pénalisant, personne n'aurait imaginé voir les Nets en péril pour une qualification directe en playoffs.

La saison est loin d'être terminée et on sait que la simple présence de Kevin Durant changera la donne une fois qu'il sera rétabli. Mais ce qu'a montré Brooklyn face à Sacramento la nuit dernière est particulièrement inquiétant. Kyrie Irving fait de son mieux, mais le manque de compétition fait parfois son oeuvre et il ne peut raisonnablement porter l'équipe à lui seul offensivement. James Harden, peut-être perturbé par les rumeurs sur ses envies de départ, ou peut-être simplement soûlé par une situation qu'il n'imaginait pas en forçant son trade l'année dernière, semble avoir perdu toute envie de se dépouiller.

Avec 4 points à 2/11 et le plus mauvais +/- de l'équipe sur le parquet de Sacramento, Harden a déjà réalisé son match le plus décevant de la saison à la finition. Dans l'attitude, ensuite, on l'a senti aussi désengagé qu'impuissant, alors qu'on l'attendait en patron, comme lors des absences de KD la saison dernière.

Interrogé sur la pertinence d'organiser une réunion entre joueurs pour faire bouger les choses, le MVP 2018 a répondu :

"On a déjà assez parlé".

Il n'a pas non plus montré d'alarmisme dans ses réponses quant à la situation comptable des Nets.

"Il n'y a aucune inquiétude. Nous n'avons pas notre équipe au complet, voilà ce qui nous arrive. On essaye de trouver ce qui fonctionne le mieux, ce qui convient aux gars et ce qui ne leur convient pas. Espérons qu'après la pause du All-Star Game on récupère tout le monde et qu'on puisse faire des pas dans la bonne direction".

On verra si cette sérénité apparente aidera Brooklyn à rapidement redresser la barre ou non...