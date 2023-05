James Harden : Patrick Beverley veut le suivre à Houston

Les jours passent et la piste d’un retour de James Harden aux Rockets semble de plus en plus plausible. L’actuel meneur des Sixers l’envisagerait sérieusement, tandis que la franchise aurait fait de lui sa principale cible, d’après Kelly Iko de The Athletic. Et si le barbu revient à Houston, Patrick Beverley aimerait le suivre.

Dans le dernier épisode du « Pat Bev Podcast », le meneur, qui a fini la saison avec les Bulls, a assuré qu’il y a de grandes chances qu’il signe dans le Texas si Harden en fait de même. Il a expliqué qu’il pensait déjà y retourner cette année, avant de s’engager à Chicago. Mais la franchise lui aurait mis un stop, en refusant de lui accorder du temps de jeu pour continuer de se concentrer sur la jeunesse.

James Harden et les Rockets, c'est vraiment sérieux !

C’est aux Rockets que Patrick Beverley a effectué ses débuts en NBA, en 2013. En cinq saisons, il y a été élu à deux reprises dans une All-Defensive Team (2014, 2017) et était alors considéré comme un bon joueur de complément. Ce retour aux sources, à bientôt 35 ans, pourrait peut-être faire le plus grand bien à sa carrière.

