Patrick Beverley : “Pas de sexe la veille des matches”

Aussi bien sur les terrains qu’en dehors, c’est avant tout par son franc-parler que Patrick Beverley se démarque. Vous ne vous étiez sans doute jamais posé de question sur la vie sexuelle du meneur des Chicago Bulls, alors voilà les réponses dont vous ne vouliez pas.

Dans un récent épisode de son émission, le « Pat Bev Podcast with Rone », l’ancien joueur des Lakers s’est confié sur ce sujet très personnel. Il explique notamment se préserver avant les jours de match.

« Je n’ai pas de relation sexuelle la veille des matchs, je veux avoir des jambes fraîches. Ma femme va me tuer, par contre. Mais c’est dur, parce qu’il y a un match tous les deux jours et tout ça », raconte le spécialiste de la défense, interrogé par son co-animateur.

Voilà, maintenant, vous savez. Cela reste néanmoins un bon rappel que la préparation des athlètes de haut niveau impacte leur vie personnelle à tous les échelons.

Bien sûr, Patrick Beverley n’hésite pas non plus à parler de sport dans son podcast. Dans le même épisode, il explique également les bienfaits de son transfert à Chicago. Le joueur a notamment pointé du doigt la différence entre les fans des Lakers et ceux des Bulls, plus cléments avec lui.

Patrick Beverley, le gueulard qui fait du bien aux Bulls