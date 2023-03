Patrick Beverley n’en pouvait plus des fans des Lakers…

Le passage de Patrick Beverley a représenté un véritable fiasco aux Los Angeles Lakers. Décevant sur le plan sportif, le meneur n'a pas réussi à trouver sa place dans le vestiaire californien. Envoyé au Orlando Magic lors de la deadline des trades, le vétéran de 34 ans a été coupé avant de rejoindre les Chicago Bulls.

Sans réaliser des performances exceptionnelles, l'ex-joueur des Los Angeles Clippers a fait du bien à cette équipe. Avec sa personnalité, il a réveillé le vestiaire et les Bulls vont mieux dans la course au Play in.

Lors de son podcast, Beverley a d'ailleurs tenu à saluer l'attitude des fans de Chicago avec lui. Et au passage, il a ainsi taclé les supporters des Lakers.

"Si je joue un mauvais match avec Chicago, je n'ai pas à voir sur Twitter : 'C'est un minable. Il faut le sortir d'ici'. Comme j'entendais cette connerie à Los Angeles. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je suis à Chicago. Les fans sont là pour me soutenir. 'Il n'a pas marqué, mais il a apporté ça'. Ils voient ça. Ils sont toujours derrière moi, donc j'apprécie", a insisté Patrick Beverley.

Le public des Lakers est plutôt réputé pour son impatience. Avec les résultats négatifs de l'équipe, des joueurs comme Russell Westbrook et Patrick Beverley ont été souvent considérés comme les grands responsables. Et forcément, cette situation n'a pas été simple à vivre...

Patrick Beverley, le gueulard qui fait du bien aux Bulls