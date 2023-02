James Harden et les Rockets, pas de fumée sans feu ?

Ces derniers mois, James Harden a fait l'objet de nombreuses rumeurs. Potentiellement libre au terme de la saison (player option), l'arrière des Philadelphia Sixers a été annoncé, avec insistance, aux Houston Rockets. Il existerait un intérêt mutuel pour des retrouvailles.

Toujours performant, le joueur de 33 ans a calmé le jeu autour de son avenir. Mais les débats continuent. Et le journaliste de The Athletic Kelly Iko, qui suit les Rockets, a fait un point sur un possible retour d'Harden à Houston.

"Les chances d'un retour de James Harden aux Houston Rockets ? Je pense que c'est un 7/10. Il n'y a pas de fumée sans feu, et James adore cette ville. Il aime les gars dans l'effectif, les jeunes joueurs de l'effectif à Houston. Il a des attaches dans la ville, des entreprises, sa maison et des choses plus folles se sont déjà produites. Il ne faut pas me prendre pour un fou, mais on pourrait voir quelque chose de différent", a confié Iko.

Bien évidemment, la situation de James Harden risque de dépendre des résultats des 76ers. On le sait, le vétéran dispose d'une excellente relation avec son dirigeant Daryl Morey. Et selon le visage affiché par les 76ers en Playoffs, on devrait avoir une tendance pour l'avenir de l'ex-star de l'Oklahoma City Thunder.

