James Harden s’est entraîné, pas de drama pour le moment

James Harden a participé au deuxième jour du training camp des Sixers et tout s'est bien passé. Et si ça durait un peu ?

Après avoir manqué le média day et le premier entraîneur du camp des Sixers dans le Colorado, James Harden a fait son retour dans le groupe mercredi. Le MVP 2018 a participé à la séance du jour sous les ordres de Nick Nurse, qui a semblé satisfait de ce qu'il a vu. Traduction : Harden n'a pas semblé en méforme physique et n'a pas pourri l'ambiance lors des exercices. Il ne s'est pas non plus exprimé dans la foulée, puisqu'il avait déjà disparu lorsque les journalistes qui suivent Philadelphie ont eu accès aux joueurs à la fin de la séance.

D'après Adrian Wojnarowski, la dynamique reste néanmoins la même. James Harden veut à tout prix être tradé, alors que le coaching staff et une grande partie des joueurs aimeraient qu'il reconsidère sa position et démarre la saison avec le groupe.

"Nous sommes tous des adultes ici. On comprend tous le business de la NBA. Personnellement, il n'a pas besoin de venir m'expliquer la situation et c'est pareil pour les autres. Le fait qu'il participe, montre qu'il est là et l'énergie qu'il a déployée sur le terrain montre selon moi qu'il a envie de jouer. On essaye de se trouver une identité en tant que groupe. Il ne manque de respect à personne et on est tous là pour faire notre boulot et tenter de ramener un titre à Philadelphie", a déclaré Tobias Harris sur ESPN.

Puisque James Harden a décidé de faire acte de présence, on va désormais attendre de voir s'il participera aux matches de pré-saison prévus au programme des Sixers : le premier d'entre eux aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi, du côté de Boston.

