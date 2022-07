Le beau geste de James Harden pour les Sixers

James Harden n’a pas encore officiellement prolongé avec les Philadelphia Sixers. Mais ça ne devrait tarder. L’accord, trouvé depuis plusieurs jours, est actuellement en cours de peaufinage. Et si ça prend du temps, c’est parce que le joueur s’est montré « grand seigneur » avec la franchise de Pennsylvanie.

« J’ai discuté avec Daryl et on a parlé du marché et des joueurs que l’on pouvait récupérer pour être une meilleure équipe. Je lui ai dit de signer les gars qu’il avait besoin de signer et de me laisser ce qui restait. Ça montre à quel point je veux gagner. Je suis prêts à prendre moins d’argent pour que l’on ait une meilleure équipe », confie l’ancien MVP.