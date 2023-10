James Harden recalé par la sécurité des Sixers…

C’est à la surprise générale que les Philadelphia Sixers ont vu James Harden débarquer à l’entraînement après dix jours d’absence. Un départ – justifié par un motif personnel – et un retour tout aussi soudain. Les dirigeants et les coaches l’ont alors informé qu’ils préféraient qu’il reste bosser sa condition physique en Pennsylvanie pendant que l’équipe se rendait à Milwaukee et Toronto pour les deux premiers matches de la saison. Le joueur aurait interprété ça comme une « suggestion » d’après le Bleacher Report et non une obligation.

Il s’est donc pointé à l’aéroport où les Sixers devaient prendre leur vol. C’est là qu’un agent de la sécurité de la franchise lui aurait indiqué qu’il ne pouvait pas embarquer avec l’équipe. Nick Nurse et Elton Brand ont alors dû intervenir pour expliquer à James Harden, frustré, pourquoi il valait mieux qu’il reste à Philadelphia pour se préparer.

De quoi tendre un peu plus les relations entre le vétéran, qui espère être transféré, et l’organisation.

