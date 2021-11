James Harden sort l’action la plus honteusement paresseuse de l’année

Les Brooklyn Nets ont des facilités et un superbe effectif. Du coup, certains peuvent avoir tendance à ronfler un peu de temps en temps en se disant que ça n'aura pas trop de conséquences. C'est le cas de James Harden, qui s'est mis en évidence sur une action pas très glorieuse qui a dû provoquer une attaque chez pas mal d'observateurs qui cultivent un minimum le goût de l'effort.

La nuit dernière, lors de la victoire des Nets contre les Pistons, Harden a tout simplement décidé, après avoir compris qu'il ne pourrait éviter un retour en zone, de se désintéresser totalement de l'action et de laisser filer Saddiq Bey vers le panier. Il suffit de voir la tête de son coéquipier Joe Harris sur l'un des angles de caméra pour comprendre que ce que les Américains appellent un "brain fart" (littéralement un "pet du cerveau") n'a pas fait que des heureux.

We're entering the season of giving, but this probably wasn't what James Harden had in mind! #Pistons pic.twitter.com/gKTI45fEmc

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) November 6, 2021