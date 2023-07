James Harden publie une story mystérieuse sur fond de tensions

Après 22 jours de bras de fer, James Harden et les Sixers campent sur leurs positions. Le dossier semble au point mort, pour une multitude de raisons, et l’issue encore loin. Mais à en croire le meneur, les choses pourraient s’accélérer.

« Been comfortable for so long », a écrit le barbu dans une story Instagram cryptique. « It’s time to get uncomfortable. »

L’ambiguïté du terme « comfortable », qui peut à la fois signifier « à l’aise » (relatif à sa situation et « agréable » (relatif à lui-même) en français, rend la traduction difficile. Est-ce que Harden veut « sortir de sa zone de confort » ou « devenir pénible » ? On penche plutôt pour la deuxième option étant donné le contexte. Dans les deux cas, ce n’est pas un bon signe pour Philadelphie.

Lorsqu’il a réclamé son transfert aux Rockets en 2021, James Harden et son camp n’ont pas hésité à mener la vie dure à la franchise texane. Maintenant qu’il souhaite quitter les Sixers, apparemment pour les Clippers, il pourrait employer le même mode opératoire. Car les discussions n’avancent pas pour le moment.

