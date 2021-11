Mais pourquoi les fans du Thunder sifflent James Harden ???

Les plus jeunes ne s’en souviennent peut-être pas – et oui, le temps passe ! – mais il fut une époque où le Thunder comptait dans ses rangs Kevin Durant, James Harden et Russell Westbrook. Tous âgés de moins de 23 ans. Et malgré la présence de trois futurs MVP, la franchise d’Oklahoma City n’a pas réussi à aller au bout, avec tout de même une finale perdue contre Miami et LeBron James en 2012.

Les trois larrons pouvaient potentiellement former une dynastie assez incroyable. Plus aucun d’entre eux ne porte le maillot du Thunder aujourd’hui. Harden a d’ailleurs été le premier à partir, juste après l’échec contre le Heat. Le match d’hier soir marquait la première fois qu’il revenait en compagnie de KD sur ses anciennes terres. Et il a été accueilli… avec des sifflets. Franchement, c’est bien dommage. Lorsqu’un journaliste lui a demandé ce qu’il en pensait, le barbu a rappelé très simplement que son départ « n’était pas de sa faute. »

James Harden said he didn't think about today's game being the first time he and KD played together in OKC since he was traded. Asked if he was surprised they still boo him he said, "It wasn't my fault."

— Alex Schiffer (@Alex__Schiffer) November 15, 2021