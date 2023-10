James Harden, un trade loin d’être imminent ?

La situation de James Harden aux Philadelphia Sixers reste particulièrement complexe. Depuis cet été, l'arrière, malgré l'activation de sa "player option", souhaite partir. Si possible dans le cadre d'un trade pour les Los Angeles Clippers.

Mais en raison de la gourmandise des 76ers, qui visent un joueur All-Star, un deal n'a pas été possible. A l'approche du début de la saison, ce feuilleton semble toujours dans une impasse. Publiquement, l'ex-star des Houston Rockets a expliqué que la relation avec ses dirigeants n'était pas réparable.

Et lors du scrimmage des 76ers, il n'a pas participé. On peut même se demander s'il sera en tenue pour le lancement de l'exercice. Pourtant, d'après les informations du journaliste de The Athletic Sam Amick, un trade d'Harden ne semble absolument pas imminent.

En l'état, les Sixers se montrent "sceptiques" sur la capacité des Clippers à satisfaire les conditions nécessaires pour trouver un accord. Un vrai problème alors que Los Angeles représente la seule équipe véritablement intéressée par le joueur de 33 ans.

En résumé, le cas James Harden risque donc de se retrouver en stand-by. Avec deux grands perdants avec le coup d'envoi de la saison en NBA dans 12 jours pour Philadelphie ?

James Harden, l’espoir des 76ers pour récupérer un All-Star