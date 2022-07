Les Wizards font venir James Posey et son expérience sur leur banc

Triple champion NBA, James Posey rejoint le coaching staff des Washington Wizards en tant qu’assistant. Une expérience précieuse dans la capitale, qui espère retrouver les playoffs l’année prochaine.

En tant que joueur, l’ailier a remporté deux titres. D’abord aux Boston Celtics (2004), puis au Miami Heat (2006). Connu pour sa défense et son tir, il a eu une longue carrière dans la ligue et sera en mesure de partager ses enseignements avec son nouveau collectif.

James Posey a également passé cinq saisons comme assistant des Cavaliers. Il était sur le banc lors du titre de LeBron James à Cleveland en 2016. Il a aussi participé à de nombreuses Finales en tant qu’entraîneur. Un beau CV pour une équipe à 37 victoires pour 45 défaites l’année dernière.

"Nous sommes excités d’ajouter James à notre staff, il apporte une expérience de champion comme joueur et coach. En tant que l’un des défenseurs les plus tenaces et un shooter clutch pendant sa carrière en NBA, nous appuyer sur son expérience pour favoriser le développement de nos joueurs", assure le coach des Wizards, Wes Unseld Jr, dans un communiqué.