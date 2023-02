Les Warriors enclins à libérer leurs jeunes ?

La blessure de Stephen Curry aurait pu changer les plans des Golden State Warriors. La franchise peine à sortir du lot à l'Ouest et elle n'occupe que la septième place de sa Conférence avec un bilan à peine positif (28-26). Une saison délicate pour les champions en titre qui vont désormais se passer des services de leur meilleur joueur pendant plusieurs semaines. La perspective de doublé paraît de plus en plus lointaine et ça pourrait motiver les dirigeants à se concentrer surtout sur l'année prochaine. Enfin ça aurait pu. Mais ce n'est pas au programme selon The Athletic.

Le média US révèle que le front office californien songerait toujours au titre, au point d'éventuellement prendre des risques sur le marché le soir de la deadline. Les Warriors ont besoin d'étoffer leur rotation et ils seraient prêts à sacrifier éventuellement les jeunes qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu, à savoir James Wiseman et Moses Moody.

Drafté en deuxième position en 2020 et très peu utilisé depuis, Wiseman peut sans doute rapporter au moins un vétéran de qualité. Surtout s'il est envoyé dans une équipe en reconstruction qui cherchera à se séparer de ses meilleurs joueurs confirmés.