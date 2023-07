Jarace Walker, le rookie des Pacers, opéré du coude

Avant de faire ses débuts dans la ligue, Jarace Walker doit passer par la case opération. Le rookie des Pacers a subi une intervention chirurgicale mineure pour retirer des corps étrangers de son coude droit, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Ce contretemps ne devrait pas empêcher le huitième choix de la draft de participer au camp d’entraînement au mois de septembre. Les interventions de ce genre posent rarement problème, comme le souligne Jeff Stotts de « In Street Clothes », et Walker ne devrait manquer aucun match. Carmelo Anthony, Kyle Korver et Paul Pierce, notamment, ont subi une opération similaire au cours de leur carrière, sans que cela les freine.

Cette nouvelle est tout sauf une surprise. La gêne au coude de Jarace Walker était identifiée depuis plusieurs mois. Malgré tout, le huitième choix de la draft a tout de même disputé quatre matches de Summer League avec Indiana.

Il a compilé des moyennes de 14,3 points, 7,8 rebonds et 3,3 passes décisives par rencontre sur la compétition, à 34,3 % aux tirs. Une maladresse que l’on peut partiellement imputer à son problème. Quoiqu’il arrive, cette légère déconvenue ne devrait pas constituer un obstacle pour Walker, attendu au cœur du projet des Pacers.

