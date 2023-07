Jaren Jackson Jr emballé par son duo défensif avec Marcus Smart

Les Memphis Grizzlies ont réussi un joli coup sur cette intersaison. Confrontée à l'indisponibilité de Ja Morant, suspendu pour 25 matches, la franchise du Tennessee a accepté de sacrifier Tyus Jones pour récupérer Marcus Smart. Un joli renfort sur le plan défensif pour former un duo très solide avec Jaren Jackson Jr.

En effet, Memphis va pouvoir se reposer sur deux des meilleurs défenseurs de la NBA. Respectivement sacré "Defensive Player of the Year" en 2022 et 2023, Smart et Jackson Jr pourraient faire de très gros dégâts.

Et sans surprise, le jeune talent de 23 ans se montre séduit par cette association.

"Deux vainqueurs successifs du DPOY dans la même équipe ? Cela n'arrive pas très souvent, voire jamais. Je sais ce qu'il a apporté à Boston ces dernières années. Je l'ai vu avant d'entrer dans la ligue et c'est fou", a ainsi admiré Jaren Jackson Jr pour le Memphis Commercial Appeal.

Totalement emballé, le natif de Plainfield s'est même chargé d'accueillir Smart en le contactant dès l'annonce du trade. Sur le papier, les Grizzlies, déjà costauds défensivement, ont la possibilité de passer un vrai cap avec l'ajout de Smart.

Puis même dans son leadership, l'ex-cadre des Celtics risque de faire du bien dans un vestiaire assez jeune. En tout cas, Jaren Jackson Jr veut profiter, au maximum, de cette opportunité.

Jaren Jackson Jr deuxième plus jeune DPOY de l’Histoire