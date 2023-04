Jaren Jackson Jr deuxième plus jeune DPOY de l’Histoire

La NBA a annoncé le lauréat du DPOY et c’est Jaren Jackson Jr qui rafle la mise en devançant Brook Lopez et Evan Mobley.

Les intérieurs sont de retour sur le trône. Après une lutte entre deux arrières – Marcus Smart et Mikal Bridges – l’an passé, les grands ont remis la main sur le DPOY. Et le trophée est désormais entre les longues paluches de Jaren Jackson Jr, élu vainqueur par un panel de 100 journalistes. Il devance deux autres « Big Men », Brook Lopez des Milwaukee Bucks et Evan Mobley des Cleveland Cavaliers.

Le pivot des Memphis Grizzlies décroche sa première récompense individuelle en NBA. Et à 23 ans, il est l’un des plus jeunes lauréats au même titre qu’Alvin Robertson, Kawhi Leonard et Dwight Howard. Seul ce dernier le devance de quelques mois.

JJJ a terminé en tête de 56 bulletins contre 31 pour Lopez et 8 pour Mobley. Draymond Green (3), Bam Adebayo (1) et Joel Embiid (1) sont les trois autres joueurs à avoir récolté un vote à la première place. Plusieurs autres joueurs ont été cités, de Giannis Antetokounmpo à Alex Caruso en passant par OG Anunoby ou Nicolas Claxton et Jrue Holiday.

Il est le deuxième joueur des Grizzlies à recevoir le DPOY après Marc Gasol. Jaren Jackson Jr est aussi l’un des quatre basketteurs dans l’Histoire de la NBA à finir une saison avec plus de 3 contres, 1 interception et tout en jouant pour l’une des cinq meilleures équipes de la ligue en termes de points encaissés. Il rejoint ainsi un cercle fermé où se trouvent les Hall Of Famers Hakeem Olajuwon (qui donne d’ailleurs son nom au trophée depuis cette année), David Robinson et Ben Wallace.