Jaren Jackson Jr nommé meilleur joueur de Team USA par ses pairs

Team USA a organisé son mini camp à Las Vegas, une tradition estivale avant les compétitions internationales. Les joueurs retenus pour la Coupe du Monde s’y sont retrouvés en compagnie de leurs réservistes pour quatre jours de préparation avant les premiers matches tests (dont le premier ce soir contre Porto Rico). En attendant de voir la sélection américaine à l’œuvre, The Athletic a sondé les membres de l’équipe à propos du joueur le plus dominant dans le Nevada. Le résultat a été unanime : Jaren Jackson Jr a été plébiscité par ses pairs.

« Jaren a été le plus fort. Particulièrement samedi avec son énergie, la façon dont il est allé aux rebonds et sur la ligne des lancers-francs sur chaque possession… Il a été une force pour notre équipe », confie Jalen Brunson. « Sa présence était énorme », ajoute Paolo Banchero. Josh Hart a lui souligné l’énergie, là encore, et la dureté de l’intérieur des Memphis Grizzlies.

Jaren Jackson Jr sera probablement l’un des chefs de file de cette version de Team USA. Brunson aussi. Les Américains ont moins de superstars à disposition que lors des Jeux Olympiques de Tokyo mais ils chercheront tout de même à revenir des Philippines avec la médaille d’Or.

Jalen Brunson, « leader naturel » du Team USA