Chris Paul est un génie à bien des égards. L'un des aspects les moins sexy dudit génie, c'est quand même c'est effarante capacité à provoquer et obtenir des fautes, la plupart du temps en abusant les arbitres grâce à un timing et un langage corporel parfaitement maîtrisés. Normal, donc, que cela inspire des joueurs plus jeunes qui ont grandi en voyant CP3 déployer ses talents sur le terrain depuis 15 ans. Luka Doncic fait partie de ceux-là.

Le Slovène, qui a de nouveau activement contribué à la victoire des Mavs dans le game 4 de la série (2-2), a parfois du mal à contenir son agacement face au corps arbitral, une lacune qu'il est en train d'appréhender, notamment en prenant exemple sur CP3.

Interrogé sur les fautes obtenues par son équipe dimanche, Jason Kidd a reconnu à demi-mot que ses joueurs commençaient à maîtriser l'art de la faute provoquée, pour ne pas dire du flopping.

"On apprend ça grâce à l'un des meilleurs meneurs de jeu de l'histoire qui est dans le camp d'en face. Je trouve ça plutôt cool", a déclaré le Hall of Famer devant la presse après le match.

Kidd parle évidemment de Chris Paul qui, une fois n'est pas coutume, n'a pas réussi à se mettre les arbitres dans la poche à Dallas. CP3 n'a joué que 23 minutes et a été éjecté pour 6 fautes en début de 4e quart-temps. Luka Doncic, clairement accusé de flopping par les trois quarts de ses adversaires et détracteurs, a un peu vrillé en tout début de match, mais s'est repris pour aller 8 fois sur la ligne et boucler ce game 4 avec sérénité.

Un petit échange amusant s'est déroulé entre Doncic et Chris Paul, la star des Mavs donnant l'impression de dire à son aîné qu'il n'avait que reproduire un move assez chrispaulien.

