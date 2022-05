Chris Paul enrage, des fans s’en sont pris à sa famille

Chris Paul a vraiment passé une sale soirée à Dallas, lors du game 4 perdu par les Phoenix Suns contre les Mavericks. Il y a la défaite, bien sûr, toujours contrariante pour un compétiteur comme "CP3" et synonyme d'égalisation pour les Texans. Il y a la manière, aussi, puisque le meneur All-Star a été pénalisé par les fautes pendant tout le match et n'a pu jouer que 23 minutes, avant d'être éjecté en début de 4e quart-temps. Enfin, il y a l'extra-sportif et cet incident qui a impliqué deux fans des Mavs et la famille de Chris Paul.

Ils ont été priés de quitter la salle après un échange houleux avec Paul, hors de lui, qui leur a lancé : "Je vous retrouve après le match !". D'après des sources proches du joueur, relayées par Bleacher Report, les deux "supporters" de Dallas, dont un jeune homme visible sur la vidéo ci-dessus, auraient "posé leurs mains" sur la mère de Chris Paul et "poussé" la femme de la star NBA. Les enfants de CP3 ont apparemment assisté à la scène et ont été choqués.

It appears two Mavs fans were ejected late in Game 4. Reports said the two pushed Chris Paul's mom and wife.pic.twitter.com/KuQJI64Nrf — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 9, 2022

On imagine la colère du capitaine des Suns, particulièrement le jour de la fête des mères aux Etats-Unis. Les incidents de ce genre se multiplient ces dernières années. Il y a toujours eu des fans moqueurs et insultants, mais une barrière a été franchie par un certain nombre d'individus qui se croient absolument tout permis parce qu'ils ont payé cher leur place et se trouvent près du terrain. A un moment, la NBA va devoir trouver le moyen de limiter ces interactions embarrassantes et qui mettent en péril la sécurité des joueurs et de leur famille.

L'ancien patron du syndicat des joueurs a immédiatement tweeté après le match :

"Vous voulez mettre des amendes aux joueurs qui disent des choses aux fans, mais les fans peuvent toucher nos familles ? Putain de merde !"

