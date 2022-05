Les résultats de la nuit en NBA

Suns @ Mavs : 101-111

Heat @ Sixers : 108-116

Sale soirée pour Chris Paul, qui en plus d'être gêné par les fautes tout au long de la partie, puis éjecté sur la 6e en début de 4e quart-temps, a été témoin d'un incident entre un fan et sa famille en tribunes.

"Hey! Hey, I'll see you later! I'll see you later!"

Another angle of Chris Paul responding to the two ejected fans who reportedly pushed his mom and wife.

(via @DallasTexasTV, h/t @_Talkin_NBA)pic.twitter.com/thV3CmMqlG

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 9, 2022