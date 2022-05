Ja Morant out pour le Game 4, info ou intox ?

Les Memphis Grizzlies vont probablement maintenir le suspense jusqu’à la dernière minute. Alors que la franchise n’a rendu aucun communiqué détaillant la blessure de Ja Morant, Taylor Jenkins laissait clairement entendre que son meneur All-Star allait probablement rater le prochain match de la série contre les Golden State Warriors.

« Il doit encore passer des examens complémentaires mais de ce que l’on m’a dit, il est fort possible qu’il ne joue pas demain », déclarait le coach dimanche.

Le jeune joueur s’est fait mal suite à une prise-à-deux d’Andrew Wiggins et Jordan Poole au cours de laquelle ce dernier a attrapé le genou de son adversaire. Morant est sorti quelques secondes plus tard avant de rejoindre le vestiaire en boitant. Les Warriors menaient déjà de 17 points avec encore 6 minutes à jouer.

« C’est le geste de Poole qui a déclenché la blessure », assure Jenkins.

La NBA a déjà fait savoir qu’elle n’entamera pas une action disciplinaire envers l’arrière de Golden State. Il s’est d’ailleurs défendu d’avoir cherché à blesser son vis-à-vis. Il ne sera pas sanctionné et sera bien présent lors du Game 4, tout comme Dillon Brooks, justement suspendu pour le Game 3 après avoir fait une lourde faute sur Gary Payton II (out pour la série depuis).

Ja Morant blessé, au tour des Grizzlies de trouver les Warriors “dirty”

Ja Morant avait tweeté « broke the code » après la défaite de Memphis lors du dernier match, une référence aux mots employés par Steve Kerr pour décrire l’attentat de Brooks. Une manière de faire comprendre que, selon lui, Poole a agi de manière intentionnelle. Il a supprimé son message depuis.

Les deux gestes sont tout de même passablement différents. Même s’il est évidemment fâcheux que le meilleur joueur de la franchise du Tennessee soit limité dans ses mouvements. Sera-t-il vraiment forfait pour autant ? C’est peut-être aussi un petit coup de bluff de la part des Grizzlies pour mettre la pression sur la ligue et les arbitres avant un Game 4 décisif à San Francisco. On espère en tout cas qu’il se sentira mieux et sera apte à jouer la rencontre.