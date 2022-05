Ja Morant blessé, au tour des Grizzlies de trouver les Warriors “dirty”

Ja Morant a quitté le game 3 contre les Warriors prématurément. Les Grizzlies mettent en cause Jordan Poole et son geste.

Les Grizzlies sont fâchés au sortir du game 3 largement perdu face aux Warriors cette nuit. Par le résultat, bien sûr, mais aussi parce que leur meilleur joueur est incertain pour le prochain match et qu'ils estiment que leurs adversaires y sont pour quelque chose. Ja Morant souffre à nouveau du genou et on surveillera de près les informations en provenance de Memphis à ce sujet dans les prochains jours.

A 6 minutes de la fin du match, alors que les Warriors comptaient 17 points d'avance et que Kyle Anderson venait de se faire éjecter pour contestation trop véhémente, Ja Morant s'est retrouvé cerné sur une prise à deux par Jordan Poole et Andrew Wiggins. Poole, venu disputer le ballon sur la droite du meneur All-Star, a brièvement accroché le genou de Morant, obligé d'infliger une extension non-souhaitée à son genou. Derrière, le MIP 2022 a dû quitter ses partenaires.

This looks like the play Ja Morant got hurt. pic.twitter.com/J24ssu5i9P — Drew Hill (@DrewHill_DM) May 8, 2022

Taylor Jenkins, qui s'est dit "curieux de voir ce que la NBA décidera à ce sujet" et Morant lui-même, qui a tweeté "broke the code", en référence aux mots de Steve Kerr quelques jours plus tôt, sont clairement en rogne contre Poole et les Warriors.

Il semble pourtant que cette séquence n'ait fait qu'aggraver une douleur ressentie un peu plutôt dans le match, sur l'action ci-dessous, plus qu'elle ne l'a déclenchée. La NBA revisionnera la scène et statuera sur une éventuelle suspension pour Jordan Poole. A première vue, et même si Dillon Brooks a été suspendu à la suite du game 2, on imagine mal la ligue prononcer cette sanction.

This is the play where Ja Morant actually got injured Not the Poole play…

pic.twitter.com/z5QXoiuGyi — Guru (@DrGuru_) May 8, 2022

CQFR : Giannis règne sur le game 3, les Warriors cartonnent Memphis