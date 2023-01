Jason Kidd dézingue la défense des Mavs !

Après une belle série positive, les Dallas Mavericks ont rechuté avec trois défaites consécutives. La nuit dernière, la franchise texane a ainsi chuté face aux Atlanta Hawks (122-130). Un revers qui a du mal à passer pour l'entraîneur des Mavs Jason Kidd.

Depuis le début de la saison, Dallas a sérieusement du mal à trouver la constance sur le plan défensif. Classés à la 7ème place l'an dernier, les Mavs occupent désormais la 25ème position au classement de l'efficacité défensive. Avec 115 points encaissés sur 100 possessions.

Un vrai problème pour Kidd, sérieusement agacé.

"Si c'est avec ce groupe, alors il faut, encore et encore, continuer à demander ou à exiger que ces gars jouent en défense. Il n'y a pas que l'aspect offensif. Sur ce match, nous avons donné 130 points avec une équipe à 57% aux tirs.

C'est comme un shootaround pour eux. Dans cette Ligue, si tu fais ça, peu importe si tu as Luka, Kareem ou LeBron dans ton équipe, tu vas perdre. Et peu importe le nombre de points que tu marques, il va toujours manquer un truc.

Donc tant que nous n'allons pas faire des efforts plus importants en défense et comprendre ce qu'il faut faire, nous allons marquer 120 points mais en encaisser entre 130 et 140. Un soir, ça sera peut-être même 150. Mais ça sera bon car nous allons aussi marquer", a soufflé Jason Kidd en conférence de presse.