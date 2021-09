Jason Kidd évoque Frank Ntilikina et son rôle aux Mavericks

Frank Ntilikina va tenter d’enfin lancer sa carrière. Après quatre années délicates aux New York Knicks, qui l’ont drafté en huitième position en 2017, le Français débarque aux Dallas Mavericks. Il va pouvoir travailler avec Jason Kidd, l’un des meilleurs meneurs de tous les temps, récemment nommé à la tête de l’équipe texane.

Interrogé au sujet de toutes les recrues estivales des Mavs, Kidd s’est donc livré sur Ntilikina, ses qualités et son rôle dans la rotation.

« Je pense que c’est un jeune basketteur que l’on va aider à se développer. Il a les atouts pour nous aider des deux côtés du terrain. Il est long et il comprend le jeu. On espère le développer pour qu’il devienne une pièce importante en sortie de banc et peut-être même un titulaire. Je pense que ça peut nous aider d’avoir un playmaker en plus. »

On l’avait déjà écrit ici mais on valide complètement la venue de Frank Ntilikina aux Mavericks. Il est typiquement le joueur qui peut éventuellement compléter Luka Doncic grâce à sa défense et à son playmaking – même s’il est encore trop tendre dans ce domaine.

